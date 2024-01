Instagram fora do ar? Usuários relatam problemas no aplicativo nesta quinta (25)

O Instagram apresenta instabilidade e ficou fora do ar no início da noite desta quinta-feira (25). Diversos usuários relataram que não conseguiram acessar a rede social pelo aplicativo do celular.

De acordo com o site DownDetector, que compila relatos de problemas em redes sociais, houve um pico de 7,2 mil reclamações às 18h25.

A rede ainda não se pronunciou sobre o que pode ter causado o problema em suas plataformas oficiais.

No X, antigo Twitter, usuários, como de costume, foram comentar sobre a instabilidade e produziram até memes. Confira:

Legenda: Usuário do X, antigo Twitter, fez meme com a instabilidade do Instagram Foto: Reprodução/X

Legenda: Memes sobre a instabilidade do Instagram são comuns no X Foto: Reprodução/X