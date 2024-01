Relembre a criação do Orkut, rede social sucesso no Brasil que completou 20 anos em 2024

Há 20 anos, as páginas azuis do Orkut começavam a aparecer nas telas de computadores. Usuários podiam deixar depoimentos e scraps para amigos, além de participar de comunidades. A rede social, que reuniu mais de 30 milhões de brasileiros, foi criada pelo engenheiro de software turco Orkut Büyükkökten, em 24 de janeiro de 2004.

O Orkut tinha como maioria de participantes brasileiros e indianos, mas o foco inicial da rede social eram os estadunidenses. A versão em português foi lançada em 5 de abril de 2005. No Brasil, a plataforma que fez sucesso no início dos anos 2000.

Durante a trajetória, a rede social chegou a alterar a logo de "orkut" para "yogurt", em 1º de abril de 2008. A perda de usuários na plataforma começou em outubro de 2011 quando ocorre o crescimento de outras redes, como o Facebook e o Twitter.

Contudo, em dezembro de 2011, conforme dados da Comscore, a rede social do turco chegou a ultrapassar o número de usuários do Facebook no Brasil.

O Orkut era uma plataforma ligada ao Google e existiu até 30 de setembro de 2014.

Relembre comunidades populares no Brasil

1. Eu odeio segunda-feira

2. Eu odeio acordar cedo

3. Eu abro a geladeira para pensar

4. Sou legal, não tô te dando mole

5. Queria sorvete, mas era feijão

