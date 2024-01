Samsung lança Galaxy S24, rival do iPhone 15, com valores a partir de R$ 5,9 mil; veja

A Samsung lançou nesta quarta-feira (17) três novos modelos de celular: Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra. O trio ganhou um pacote de recursos de inteligência artificial e será vendido no Brasil entre R$ 5,9 mil e R$ 12,9 mil.

Para a nova linha de produtos, a fabricante criou o conceito "Galaxy IA", que conta com recursos como o "Live Translate", que traduz chamadas em tempo real, e um aplicativo que utiliza a inteligência artificial para identificar fala, transcrever e resumir as gravações.

A ideia é que os lançamentos disputem diretamente com o iPhone 15 da Apple, que chegou ao mercado no ano passado.

Veja outros recursos da nova linha da Samsung

Editor mágico para fotos : o recurso é capaz de excluir, mover ou mudar o tamanho de objetos na imagem;

: o recurso é capaz de excluir, mover ou mudar o tamanho de objetos na imagem; Tradutor simultâneo em ligações : permite diálogos entre pessoas que falam idiomas diferentes;

: permite diálogos entre pessoas que falam idiomas diferentes; Teclado inteligente : traduz mensagens para até 13 idiomas ao mesmo tempo em que são escritas, além de mudar o estilo do texto para deixá-lo mais profissional ou informal;

: traduz mensagens para até 13 idiomas ao mesmo tempo em que são escritas, além de mudar o estilo do texto para deixá-lo mais profissional ou informal; Resumo e formatação de texto : o gravador de voz pode criar tópicos sobre o que foi falado no áudio, por exemplo, e o aplicativo "Notas" oferece mais opções de formatação para os textos;

: o gravador de voz pode criar tópicos sobre o que foi falado no áudio, por exemplo, e o aplicativo "Notas" oferece mais opções de formatação para os textos; Circule para pesquisar: a ferramenta, criada em parceria com o Google, possibilita buscar sobre um objeto que aparece na tela depois que o usuário pressiona e segura o botão principal na área inferior da tela.

Legenda: Nos novos aparelhos, também será possível fazer buscas no Google circulando objetos nas fotos Foto: Divulgação/Samsung

No visual, os três celulares parecem com os da geração anterior, mas receberam melhorias no acabamento. O Galaxy S24 e o S24+ têm telas maiores, enquanto que o S24 tem câmeras super potentes. Veja detalhes:

O Galaxy S24 Ultra tem acabamento em titânio, enquanto que o S24 e o Galaxy S24+ têm revestimento em alumínio;

A tela do Galaxy S24 aumentou para 6,2 polegadas, e a do Galaxy S24+ para 6,7 polegadas;

O Galaxy S24 e o Galaxy S24+ têm processador Samsung Exynos 2400;

Uma das lentes teleobjetivas do Galaxy S24 Ultra, utilizadas para fotografar objetos mais distantes, passou de 10 MP para 50 MP;

A bateria do Galaxy S24 aumentou para 4.000 mAh e a do Galaxy S24+ para 4.900 mAh;

A Samsung prometeu sete atualizações para os sistemas operacionais dos novos celulares.

Preços

Os preços dos aparelhos variam entre R$ 5,9 mil e R$ 10,9 mil. Confira:

S24 (Cores: preto, cinza, violeta e creme)

128GB - R$ 5.999

256 GB - R$ 6.499

S24+ (Cores: preto, cinza, violeta e creme)

256 GB - R$6.999

512 GB - R$7.999

S24 Ultra (Cores: titânio, preto, cinza, violeta e creme)

256 GB - R$ 9.999

512 GB - R$ 10.999

1 TB - R$ 12.999