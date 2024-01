Instagram terá alertas noturnos para adolescentes que passam muito tempo no aplicativo; entenda

O Instagram irá sugerir uma “pausa” no uso do aplicativo voltada para adolescentes que estejam acessando a rede social no período noturno. O alerta funciona como uma sugestão ao usuário.

Os alertas noturnos serão acionados quando adolescentes usem o aplicativo do Instagram por mais de 10 minutos durante a noite, seja trocando mensagens privadas ou vendo Reels, os vídeos curtos da plataforma.

"Que tal fazer uma pausa? Está ficando tarde. Considere fechar o Instagram pelo resto da noite", diz o texto. Apesar do recebimento do alerta, a notificação enviada pela plataforma tem caráter de sugestão.

Ao usuário, é dada também a opção “Deslize para continuar assistindo”, que permite a ele seguir no uso da rede social.

Segundo a Meta, empresa de tecnologia que comanda o Instagram, o alerta já começou a ser aplicado no Brasil desde a última quinta-feira (18). A ação da plataforma é uma das novidades da empresa para estimular o gerenciamento do tempo de adolescentes na internet e no celular.

Além do alerta noturno, o Instagram também ofereceu modo silencioso, lembretes para pausas e possibilidades de supervisão das atividades por parte dos responsáveis.