Streaming da HBO será 'Max' a partir de fevereiro; confira novos preços dos planos

O substituto do HBO Max, chamado apenas por Max, já tem data para chegar ao Brasil. A novidade começa a operar em 27 de fevereiro. Outros 38 territórios da América Latina e do Caribe também serão contemplados. A plataforma funciona há quase um ano nos Estados Unidos e integra produções da Warner Bros e Discovery.

Conforme nota divulgada à imprensa, o catálogo vai ter mais de 37 mil horas de conteúdo. Na lista, estão marcas conhecidas dos estúdios que se uniram, como:

HBO

Warner Bros

o Universo DC

Discovery

Discovery Home & Health

ID

Cartoon Network

Discovery Kids

Adult Swim

Veja chamada de novo streaming:

“Trata-se de uma plataforma mais robusta e com mais funcionalidades de personalização, que convidará os consumidores a encontrar suas histórias favoritas e a descobrir uma nova paixão”, diz o texto.

A plataforma informou também oferecer clássicos no catálogo, como Harry Potter, Game of Thrones e The Big Bang Theory.

Valores do Max

Quem já é assinante da plataforma não deve sofrer alterações de custos. Novos usuários podem aderir a três tipos planos.

O básico com anúncios custa R$ 29,90 por mês, ou R$ 225,90 por ano, e inclui uso de dois dispositivos simultâneos.

A opção Standard também conta com uso de dois dispositivos, mas não possui anúncios e permite até 30 downloads para ver o conteúdo offline. Ele custará R$ 39,90 por mês, ou R$ 357,90 por ano.

O usuário interessado no plano Platinum vai precisar desembolsar R$ 55,90 por mês ou R$ 477,90 por ano. Com ele, o cliente vai ter direito a uso de quatro dispositivos simultâneos e até 100 downloads para ver sem conexão à Internet.