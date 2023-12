Resultado preliminar da 1ª fase do 39º Exame de Ordem da OAB é divulgado; veja como acessar

O resultado preliminar da 1ª fase do 39º Exame de Ordem Unificado, composto por prova objetiva, foi divulgado nessa quinta-feira (7) pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A informação foi disponibilizada no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que organiza o concurso, no site da OAB e nas páginas das seccionais da entidade.

Também foram divulgados os gabaritos definitivos e as respostas aos recursos interpostos.

> Veja o resultado da 1ª fase da OAB

> Confira a consulta individual do espelho

> Gabaritos definitivos - Prova objetiva (1ª fase)

> Respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar da prova objetiva

Os candidatos poderão entrar com recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva a partir das 12h desta sexta-feira (8) até as 12 horas do domingo (10), conforme previsto no edital, na página de acompanhamento do certame.

Realização da 1ª fase

A primeira fase do 39º exame foi composta de prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, abordando tópicos das disciplinas profissionalizantes obrigatórias e do curso de Direito, tais como Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, além do Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB.

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. Ele pode ser prestado por bacharel em Direito formado em instituição regularmente credenciada. Estão aptos também a realizar o exame os estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.