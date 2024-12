Gabarito preliminar da primeira fase do 42º exame da OAB é divulgado; veja como conferir

O gabarito preliminar da 1ª fase (prova objetiva) do 42º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi divulgado nesse domingo (1º), mesmo dia em que foram aplicadas as avaliações.

A Coordenação Nacional do Exame de Ordem Unificado da OAB que publicou o documento. Confira abaixo:

Gabarito preliminar AOB 42º

Os candidatos que discordarem do gabarito preliminar e desejam entrar com recurso podem o fazer a partir desta segunda-feira (2), até as 12h da próxima sexta-feira (6), através do site da Fundação Getulio Vargas, a banca organizadora.

O gabarito definitivo da 1ª fase está previsto para ser publicado em 18 de dezembro. O resultado final da prova objetiva será divulgado em 7 de janeiro de 2025. A segunda fase do Exame acontecerá em 16 de fevereiro de 2025.

Sobre o exame

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O EOU pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Podem realizá-lo os estudantes do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.