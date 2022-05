Vídeo mostra corrida entre veículos envolvidos na morte de adolescente de 15 anos em Goiânia

Câmeras de segurança registraram o racha entre uma BMW e uma caminhonete de luxo momentos antes do acidente em que uma adolescente de 15 anos foi morta, em Goiânia, neste sábado (7). Demais passageiros tiveram ferimentos graves e motoristas fugiram do local, conforme as informações do G1.

O momento em que a caminhonete capota e se choca com um comércio também foi capturado pelo videomonitoramento. Na ocasião, Marcella Sonia Gomes do Amaral foi projetada para fora do veículo e morreu no local.

O impacto da batida foi intenso a ponto de arremessar o corpo da adolescente 20 metros a frente de onde o veículo parou. Do acidente, outras cinco pessoas foram socorridas em hospitais da região.

Um jovem do grupo está internado no Hospital de Urgências de Goiás (Hugo), entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em estado gravíssimo. Outra passageira está na enfermaria da unidade, consciente e estável.

Não foram repassadas informações sobre o estado de saúde dos demais feridos até o momento da publicação.

Os jovens estavam em uma boate, onde passaram a noite bebendo, conforme a Polícia Civil de Goiás. O motorista da BMW fugiu em seguida e não foi encontrado até a manhã deste domingo (8).

Reação da mãe da adolescente

Em um momento em que se celebra o Dia das Mães, a matriarca da adolescente morta no acidente viu a filha sem vida no momento em que o Instituto Médico Legal (IML) fazia a retirada do corpo.

A mulher correu em direção ao caminhão da Polícia Técnico-Científica, agachou e chorou no local. Uma outra mulher que a acompanhava lhe amparou.

Legenda: Mãe da vítima chegou ao local no momento em que o corpo da filha estava sendo retirado pelo IML Foto: Reprodução

"Uma das feridas relata que todos estavam em uma boate, ingeriram bebida alcoólica durante toda a madrugada. Houve racha entre a camionete envolvida e um automóvel BMW de cor branca, conduzido por um amigo das vítimas que também estava na boate", disse a delegada Adriana Fernandes ao G1.

O motorista da caminhonete foi procurado pela polícia, mas o condutor havia fugido da unidade de saúde. “Fomos ao hospital, mas nos foi passado que, durante o atendimento médico, ele fugiu. Ele não realizou os exames e saiu com um motoboy para um local incerto”, acrescentou.