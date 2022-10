Vagas de estacionamento para idosos terão novo símbolo

A placa de sinalização para vagas de estacionamento para idosas deverá mudar completamente em 5 anos. Segundo resolução do Conselho Nacional de Trânsito determinou que a figura de uma pessoa com bengala seja trocada por uma pessoa com postura reta e o escrito "60+" ao lado.

Em Suzano, na Região Metropolitana de São Paulo, segundo informações da rede Globo, a prefeitura já começou a trocar a sinalização das 96 vagas para idosos existentes na cidade.

A discussão sobre a mudança do símbolo dos idosos já chegou ao Legislativo. No Distrito Federal, foi aprovado a mudança em duas comissões. Contudo, o Detran informou que o cumprimento da decisão do Contran deve ser questão de tempo.

Ao portal G1, a antropóloga Mirian Goldenberg, afirmou que é preciso acabar com o preconceito e o estigma de que idosos não têm função na sociedade.

“Uma pessoa de 60 anos, hoje, não tem nada daquela, daquela postura de bengala. Aquilo só servia e serve ainda, né, para reforçar os preconceitos, os estereótipos e os estigmas que que existem associados à velhice e por isso essa mudança é super bem-vinda. Quer dizer, não vamos reclamar porque ela veio tarde. Veio tarde, muito tarde, mas ainda bem: antes tarde do que nunca”, disse.