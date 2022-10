Mais uma marca de petiscos caninos é suspeita de contaminação por substâncias tóxicas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) incluiu mais uma marca na lista de petisco que devem ser recolhidos por contaminação de substâncias tóxicas. O mais novo alvo da determinação foi a marca Balance (BRF Pet), da empresa Pets Mellon Industria de Produtos para Alimentação Animal Ltda.

A decisão do Ministério foi tomada após a própria empresa enviar comunicado de recall voluntário de três lotes de petiscos caninos da marca.

O recolhimento inclui os seguintes produtos:

Bifinhos Frango Filhote (lote 22V074)

Bifinhos Frango Assado (lote 22V085)

Bifinhos Carne e Vegetais (lote 22V085)

Legenda: Petiscos da marca Balance com suspeitas de contaminação Foto: Reprodução/Balance

Com a inclusão, já são seis empresas com determinação de recolhimento de seus produtos após detecção de dois lotes de propilenoglicol contaminados com monoetilenoglicol.

O que diz a Balance

A página inicial do site da marca traz um comunicado sobre o assunto informando que "assim como outras marcas, a Balance também comercializa produtos que são de fabricação de fornecedores terceirizados, como é o caso do Snack Dental e dos Bifinhos Balance".

Tendo em vista os casos suspeitos de contaminação, a empresa teria cobrado explicações de seus fornecedores, conforme o texto, que "nos asseguraram que os produtos deles que comercializamos não estavam com suspeitas de contaminação por etilenoglicol".

Mesmo assim, a empresa informa que realizou análises técnicas próprias nas linhas em questão que apontaram a presença de etilenoglicol em lotes do Snack Dental Balance e que iniciou o recolhimento dos itens do mercado e das casas dos consumidores ainda em setembro.

"Viemos pedir a você, tutor, que suspenda imediatamente o consumo dos três lotes a seguir de Bifinhos Balance e acione os nossos canais de atendimento para que seja realizado um processo de recolhimento (recall) de todos os produtos Balance Bifinhos desses lotes", orienta.

A marca ainda garante que os demais produtos e lotes da empresa podem continuar sendo consumidos normalmente, uma vez que "atendem rigorosamente aos nossos padrões de qualidade e controle, estando, portanto, dentro da conformidade de segurança".

Confira a lista de empresas com recolhimento determinado:

Bassar Indústria e Comércio Ltda

FVO Alimentos Ltda

Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais

Upper Dog comercial Ltda

Petitos Indústria e Comércio de Alimentos

Pets Mellon Industria de Produtos para Alimentação Animal Ltda

A morte de ao menos 40 cachorros são suspeitas de terem sido provocas após o consumo de petiscos possivelmente contaminados. As investigações dos casos estão sendo realizadas pelas Polícia Civil de São Paulo e de Belo Horizonte, com acompanhamento do Mapa.

O que é propilenoglicol

O propilenoglicol é um produto de uso permitido na alimentação animal, desde que seja adquirido de empresas registradas. As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação do propilenoglicol por monoetilenoglicol.

Até o momento, não existe orientação do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados.

