Menino de 6 anos é resgatado de incêndio em apartamento no RS; veja vídeo

Um menino de apenas seis anos foi salvo de um incêndio em um apartamento, na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O resgate, realizado na manhã da última terça-feira (14), foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

Veja também País Animais de loja da Cobasi morrem afogados no Rio Grande do Sul País Vídeo mostra lancha pegando fogo na praia de Cabo Frio (RJ); cinco pessoas ficaram feridas País Piranhas são vistas durante enchentes nas ruas de Porto Alegre, no RS; veja vídeo

Em um dos vídeos, publicado pelo apresentador Luciano Huck, é possível ver a criança quase no limite da varanda do imóvel, que fica no quarto andar do prédio, tentando afastar-se do fogo que parecia já ter tomado conta dos demais cômodos.

Enquanto o menino tenta se salvar das chamas, um grupo de pessoas aparece na sacada do apartamento de baixo e inicia uma tentativa de resgate. Os voluntários posicionam uma escada entre as duas varandas e um deles sobe, conseguindo resgatar a criança.

VEJA VÍDEO DO RESGATE

ESTADO DE SAÚDE DO MENINO

De acordo com informações do G1, o menino foi salvo por vizinhos e sofreu ferimentos nos braços e pernas, mas recebeu atendimento médico e já foi liberado. O caso da mãe da criança, que também estava no apartamento durante o incêndio, é mais grave: a mulher, de 38 anos, teve mais de 60% do corpo queimado e precisou ser internada na UTI.

Auxiliando o Corpo de Bombeiros na ocorrência, a Brigada Militar revelou que outras pessoas precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Conforme informado pelo perfil do Samu Litoral, oito pessoas estavam no andar no momento do incidente, mas não ficaram feridas.