Vídeo mostra lancha pegando fogo na praia de Cabo Frio (RJ); cinco pessoas ficaram feridas

Uma lancha explodiu em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, próximo à Ilha do Papagaio, por volta das 16h50 desta sexta-feira (17). A embarcação pegou fogo e deixou cinco pessoas feridas. As vítimas se jogaram no mar para escapar do fogo. As informações são do portal g1.

Em imagens que circulam nas redes sociais, a lancha aparece em chamas enquanto equipes de resgate chegam ao local. Também é possível ver uma grande quantidade de fumaça no ar.

O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário da embarcação, de 30 anos, teve um quadro de escarro hemoptoico (escarro com sangue) com leve broncoespasmo após inalar fumaça e foi encaminhado para o Hospital Central de Emergência (HCE).

De acordo com a publicação, três vítimas foram resgatadas por dois homens que estavam em jetskis e dois homens foram retirados da água por uma lancha que se aproximou do local do acidente.

Em apenas uma semana, esse é o segundo caso de explosão de lanchas na região. Na última sexta-feira (10), seis pessoas ficaram feridas após uma embarcação pegar fogo, também em Cabo Frio. As vítimas tiveram queimaduras em mais de 50% do corpo e foram internadas em estado grave. Elas seguem hospitalizadas ainda nesta sexta (17), informou a prefeitura de Cabo Frio.