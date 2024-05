Ressaca no Rio de Janeiro: vídeos mostram mar invadindo ruas de Maricá

A ressaca do mar que atinge o litoral do Estado do Rio desde a manhã de quinta-feira (16) deixou ruas inundadas em Maricá, na Região dos Lagos, conforme informação do jornal O Globo. A força das ondas arrastou caçambas de lixo e assustou quem passava pela orla.

Vídeos postados nas redes sociais mostram trechos de vias com água do mar e outros com enxurradas no asfalto, que ficou coberto de areia.

A Marinha do Brasil emitiu alerta para a possibilidade de ressaca na faixa litorânea dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, com expectativas de ondas de até três metros entre Santos e Campos dos Goytacazes. O risco está previsto até as 9 horas deste sábado (18).

Esportes aquáticos devem ser evitados

Diante da condição climática, é recomendado evitar a prática de esportes aquáticos no mar nos próximos dias. Há expectativa de chuva forte no fim de semana.

Recomendações de segurança em caso de ressaca marítima: