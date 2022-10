Marido de Perlla passou a ser investigado após apreensão de esmeraldas no Mato Grosso do Sul

A investigação contra Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, preso na última quarta-feira (19), começou ainda em agosto do ano passado, quando Fabiano Lorite e Cláudio Barbosa foram detidos em Dourados (MS), com esmeraldas no valor de US$ 100 mil. As informações são do jornal O Globo.

Os dois homens presos na fronteira do Brasil com o Paraguai tinham "grande quantidade de pedras preciosas" em uma Mercedes-Benz GLA 200 ff. Os detalhes constam no processo que tramita na 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

"Após consulta ao sistema, os policiais constataram que a nota fiscal apresentada pelos investigados era inidônea. Relataram ainda que não constava da nota fiscal base de cálculo para ICMS e o valor devido pelo tributo, mas apenas o valor total de R$ 508.959,00. Além disso, os indiciados não apresentaram a concessão de lavra ou guia de utilização emitida pela AMN [Agência Nacional de Mineração]", escreveu o juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira.

Já no início deste ano, Patrick Abrahão visitou uma mina de esmeraldas em Goiás acompanhado de Claúdio Barbosa, também preso pela Polícia Federal e cofundador da Trust Investing. A empresa em questão lesou ao menos 1,3 milhão de pessoas em 80 países e provocou um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.

Ofensiva

Segundo a Operação La Casa de Papel, da Polícia Federal (PF), Receita Federal e da Agência Nacional de Mineração (ANM) o "esquema de pirâmide financeira transnacional” criou a própria criptomoeda e a supervalorizou artificialmente.

Patrick é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

O advogado de defesa do empresário, Farlei Louback Zanon, divulgou uma nota na qual afirma que Patrick e seu pai, Ivonélio Abrahão da Silva, "negam veementemente as acusações" e vão "demonstrar suas inocências". Zanon acrescentou que seus clientes "acreditam na Justiça e caso necessário se colocam à disposição para qualquer eventual esclarecimento".

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste