Escritora Roseana Murray pede ajuda para atleta que a salvou de ataque de pitbulls

A escritora Roseana Murray, de 73 anos, reencontrou o ultramaratonista Eduardo Neves, de 49 anos, que a salvou do ataque dos três cachorros da raça pitbull, em Saquarema (RJ). Em uma publicação, a poetisa pediu ajuda para o atleta.

“Eduardo gostaria de ter um patrocínio. É verdadeiramente um anjo. Arriscou a sua vida para me salvar”, ressaltou Roseana Murray que, devido ao episódio, passou 13 dias hospitalizada e teve braço e orelha amputados.

Na publicação, ela escreveu ainda que ele "foi o primeiro anjo" que interveio no dia do incidente, em 5 de abril. “Ele, para se salvar de uma grave depressão, começou a correr e corre grandes maratonas”, contou a escritora.

No dia do ataque dos cães contra Roseana, Eduardo se exercitava a cerca de 20 metros dos animais quando foi alertado para evitar o local, devido à presença dos cachorros. No entanto, ao ouvir os gritos da escritora, seguiu assim mesmo.

"Acho que não tive medo porque estava sob efeito da adrenalina do esporte. Peguei com ela uns cabos de vassoura para tentar espantar. Fui em cima dos cachorros, eles vinham pra cima de mim. E eu subia no muro, que depois vim a saber que era da casa dela", contou ao jornal O Globo.

Na ocasião, ele pediu auxílio de um motorista que passava pela região, que direcionou o veículo contras os cachorros. Porém, os animais só interromperam o ataque à escritora após uma terceira pessoa ferir, de raspão, um deles com um golpe de faca.

Foi então que os cachorros foram para casa. Mas ela ficou dez minutos sendo atacada. Foi uma cena de horror." Eduardo Neves Ultramaratonista

Ex-motorista de ônibus, Eduardo começou a correr como uma forma de auxiliar o tratamento médico contra uma depressão profunda. Ele já lutava contra a doença há mais de 10 anos, quando perdeu a mãe, Mathilde Rodrigues, para um câncer de mama, em 2015. De luto, o ultramaratonista chegou a atentar contra a própria vida três vezes, mas se recuperou do quadro depressivo com a ajuda do tratamento e do retorno às atividades físicas.

Naquele 5 de abril, foi ele quem acionou o Corpo de Bombeiros para socorrer a escritora.