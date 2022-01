Vacinação de crianças de 5 a 11 anos tem apoio de 79% dos brasileiros, aponta Datafolha

Uma pesquisa de opinião do Datafolha, divulgada na manhã desta segunda-feira (17), aponta que 79% da população brasileira apoiam a vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos. Os contrários somam 17%. Já os que não sabem opinar sobre a imunização nessa faixa etária representam 4%.

O levantamento foi realizado pelo telefone com 2.023 pessoas de todo o país a partir de 16 anos entre os dias 12 e 13 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Os entrevistados tiveram que responder a seguinte pergunta: "Na sua opinião, crianças de 5 a 11 anos deveriam ou não ser vacinadas contra a Covid?".

Regiões

Com 83% ante 14%, o Sudeste é a região do Brasil com maior apoio à aplicação das doses pediátricas. O Nordeste aparece atrás com 78% favoráveis e 18% contrários. A pesquisa agrupou as regiões Centro-Oeste/Norte. Lá, 77% acreditam que as crianças devem receber o imunizante e 20% não concordam.

Sete em cada 10 pessoas (71) afirmaram não ser responsáveis por crianças de 5 a 11 anos. Apenas 27% dos entrevistados disseram ser responsáveis por crianças dessa faixa etária. Deste grupo, 22% pretendem levá-las para serem vacinadas e 5% não irão.

Sexo

Entre as mulheres, 83% são a favor da vacinação. Já os homens tabulam 75%. Por outro lado, respectivamente, 11% e 22% acreditam que o público infantil não deve ser imunizado contra a doença pandêmica.