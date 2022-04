Trinta dos 44 trabalhadores sorteados da Mega-Sena em Santos já resgataram R$ 83,6 milhões do prêmio

Trinta dos 44 funcionários de uma empresa de logística portuária de Santos (SP) já resgataram, individualmente, R$ 2.786.981,17 conquistado na Mega-Sena. O valor desembolsado até agora passa dos R$ 83,6 milhões. Quando os 14 sortudos restantes pegarem a quantia, o prêmio total será de R$ 122.627.171,80.

O grupo faturou a bolada no último sábado (2), quando foi sorteado no concurso 2468 da Caixa Econômica Federal, o qual acertaram todas as seis dezenas (22 - 35 - 41 - 42 - 53 - 57). Os vencedores fizeram a aposta em um lotérica de Santos no mesmo dia, tendo cada um gastado apenas R$ 17,18.

Entre os vencedores, há colaboradores da faxina, técnicos de diversos setores e até mesmo executivos da empresa Marimex, que ainda não se manifestou oficialmente sobre a saída em massa dos funcionários milionários.

Contratações

Nessa segunda-feira (4), primeiro dia útil após o sorteio, os 44 profissionais não compareceram ao expediente. Alguns deles já disseram que "pretendem mudar de vida" e não estão com a "mínima vontade" de voltar a bater ponto na empresa.

O único post nas redes sociais feito pela Marimex até agora é anunciando a contratação de 14 novos profissionais para substituir os antigos colaboradores. Foram admitidos profissionais para as áreas de desembaraço aduaneiro, governança e relacionamento, pricing, SSMA, STM, transporte, vendas e manutenção.