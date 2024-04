Teto de supermercado desaba e deixa pelo menos 11 feridos em São Paulo

O teto de um supermercado desabou em Diadema, em São Paulo, na tarde desta segunda-feira (15). A ocorrência deixou pelo menos 11 feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros paulista.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que 11 pessoas foram socorridas no local. Entre elas, duas pessoas precisaram de atendimento médico imediato, mas sem risco de vida, sendo encaminhadas ao Hospital Municipal Dra. Zilda Arns. As outras nove vítimas tiveram ferimentos leves.

A gestão municipal confirmou ainda que o número é preliminar e ainda não há informações sobre o estado de saúde de outras quatro pessoas que chegaram por meios próprios à unidade hospitalar.

Conforme a Agência Brasil, a Defesa Civil divulgou que a estrutura do supermercado desabou após uma chuva forte atingir a região. Há informações de que, mais cedo, funcionários teriam feito uma manutenção do teto do estabelecimento.

“O mercado Vencedor estava em dia com toda a documentação necessária junto à administração municipal, bem como com o AVCB [Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros] vigente até outubro de 2024. A Defesa Civil permanece no local. Uma perícia será realizada no local para determinar as causas do incidente”, esclareceu a Prefeitura de Diadema.

Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no local do desabamento, na avenida Casa Grande. A Defesa Civil também foi acionada. O caso foi apresentado ao 2º Distrito Policial de Diadema, onde o boletim de ocorrência foi registrado, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.