Saiba o que aconteceu com Cíntia Mariano, madrasta suspeita de envenenar enteados no RJ

O caso de Cíntia Mariano Dias Cabral, madrasta suspeita de envenenar dois enteados no Rio de Janeiro, foi abordado pelo programa Linha Direta dessa quinta-feira (29). Mais de um ano após o assassinato de Fernanda Cabral, de 22 anos, e o atentado contra Bruno Cabral, então com 16 anos, ela permanece presa preventivamente aguardando júri popular, que não tem data prevista para acontecer.

A mulher foi detida em 20 maio de 2022, pela Polícia Civil, dias após o filho mais novo do marido dela dar entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste da capital fluminense. Na ocasião, o adolescente apresentava sintomas como tontura, língua enrolada, baba e coloração da pele branca após comer um feijão feito e servido pela investigada, que mantinha uma relação de cerca de seis anos com o pai da vítima.

Na unidade de saúde, o jovem foi submetido a uma lavagem gástrica e teve a intoxicação exógena diagnosticada pela equipe médica. Laudos da perícia e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) detectaram a presença de rodenticida no estômago do rapaz. A substância é usada como veneno para ratos, conhecido popularmente conhecido como chumbinho.

Em março daquele mesmo ano, a irmã do jovem, Fernanda Cabral, faleceu após permanecer 13 dias internada na mesma unidade que o irmão. Ela deu entrada no local com sintomas semelhantes aos do caçula.

CHUMBINHO NO FEIJÃO

Segundo os depoimentos de testemunhas aos investigadores, Bruno Cabral sentiu um gosto amargo e a presença de "bolinhas azuis" no feijão preparado pela suspeita. Ao perceber que ele separava o ingrediente estranho do restante dos alimentos, Cíntia chegou a tomar bruscamente o prato dele e levar para a cozinha, onde descartou parte do conteúdo e adicionou mais comida.

Bruno Cabral Enteado de Cíntia Mariano Ela raspou a parte que tinha as bolas e botou mais feijão no prato. Mas, mesmo com ela fazendo isso, ainda tinha muito do veneno e essas bolinhas voltaram a aparecer. Até pensei [em reclamar], mas é feio, sabe? O almoço em família... Ia reclamar do feijão que, na minha cabeça, ela fez com amor? Não vou ficar reclamando do feijão. Só comi."

A atitude surpreendeu os presentes na ocasião, como a filha biológica da mulher, Carla Mariano. "Até briguei na hora, falei 'que falta de educação', porque ele tava comendo e ela puxou o prato. [...] Ninguém ia imaginar que isso ia acontecer. Então a gente não desconfiou de nada", contou a jovem em depoimento à Justiça.

Legenda: Segundo depoimentos, a vítima reclamou que o feijão estava com gosto amargo Foto: Reprodução

Depois da refeição, o rapaz foi para a casa da mãe, Jane Cabral, para quem relatou ter encontrado as bolas estranhas na comida. Imediatamente, a responsável relacionou a descoberta com a possibilidade de envenenamento e possível diagnóstico da causa da morte da filha, que havia falecido há menos de dois meses do episódio. Horas depois, Bruno começou a apresentar sintomas de intoxicação.

Em seguida, a mulher pediu ajuda ao ex-marido para levar o filho ao hospital. Minutos depois, o homem chegou ao local acompanhado de Cíntia, que conduziu a família até a unidade de saúde.

Jane Cabral Mãe de Bruno e Fernanda Tive que ter muito sangue frio para não acusá-la e nem pegar ela pelo pescoço. E ali eu tava descobrindo o diagnóstico da Fernanda."

Em depoimento, a suspeita disse que os objetos achado na comida pelo rapaz eram apenas um tempero. O advogado de defesa dela, Carlos Augusto Santos, afirmou ao Linha Direta que a cliente é inocente e que é primordial determinar se a intoxicação do enteado dela foi criminosa ou não.

"Ela fala que teve um almoço normal, nada de mais. Ela sempre tem esse costume de fazer esses almoços aos domingos. A Cintia Mariano não colocou nenhuma substância, muito menos inseticida, muito menos venenosa, em relação ao feijão. E é esse ponto que é necessária uma grande atenção e isso será demostrado no julgamento. [...] Iremos demonstrar, em plenário, que a intoxicação do Bruno não foi criminosa", argumentou o criminalista.

CONFISSÃO AO FILHO BIOLÓGICO

A suspeita nunca confessou o crime em depoimento às autoridades, mas, segundo o delegado Flavio Ferreira Rodrigues, foi possível ouvir ela admitir o delito ao filho biológico Lucas Mariano Rodrigues.

"Até então, ela não tinha admitido [o crime]. Eles ficaram conversando em uma sala, a Cintia e o Lucas, e eu e alguns policiais da minha equipe estávamos em uma sala ao lado. Ai, todos ouvimos a [admissão]", relembrou no episódio do programa investigativo.

Lucas Mariano Rodrigues Filho da suspeita Comecei a fazer os questionamentos na época e perguntei: 'foi você que fez com o Bruno?'. Ela falou: 'foi, fui eu que fez com o Bruno'. [Continuei], 'e com a Fernanda?'. Com a Fernanda ela negou. Falei 'mãe, já sei que foi você, mas preciso saber de você' e comecei falar que iria ajudar ela, que estava com ela e não iria a abandonar, que iria fazer de tudo, que a amava. Ela foi e soltou, falou que fez com a Fernanda", disse em depoimento à Justiça no dia 3 de outubro de 2022.

No entanto, quando o titular da Polícia Civil confrontou a investigada sobre a conversa com o filho, ela negou a autoria dos crimes e colocou a culpa em Lucas.

"[Não há] nenhuma suspeita [de que o Lucas tenha feito isso]. Vi ali a personalidade maquiavélica [dela], bem dissimulada", disse o delegado.

Meses depois do crime, um laudo complementar realizado pelo IML apontou que Fernanda foi vítima de envenenamento, além de identificar o que seria uma intoxicação por compostos orgânicos presentes no veneno popularmente conhecido como chumbinho - mesmo material gástrico encontrado em Bruno.

CRIME MOTIVADO POR CIÚMES

Investigações apontam que os crimes teriam sido praticados pela madrasta por ciúmes dos filhos do marido, que moravam com o casal.

Em 15 de maio deste ano, Cíntia foi ouvida pela 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Além dela, um médico perito e o Ministério Público do Rio também foram ouvidos. Após os 20 minutos de sessão, Cíntia teve a prisão preventiva mantida.

O neurologista e perito médico legista da Polícia Civil, Gustavo Figueira Rodrigues, reafirmou, na sessão do dia 15 de maio, o quadro de intoxicação.

Os advogados de Cíntia pediram que ela se mantivesse em silêncio, após o depoimento do perito. A equipe também pediu anulação das provas produzidas pela exumação do corpo de Fernanda Cabral. Conforme eles, não houve requisição formal do pedido de exames realizados no corpo.

Havia o entendimento da Justiça do Rio que não necessitava de autorização judicial para realização de exumação do corpo da enteada de Cíntia. Advogados da acusada também pediram a retirada do agravante de motivo fútil no processo.

A defesa da ré recorreu à decisão e a Justiça aguarda análise do recurso para dar continuidade ao processo. A acusada irá a júri popular em março de 2024.