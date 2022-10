Mãe de jovens supostamente envenenados por madrasta desabafa: 'Que ela pague tudo em dobro'

A primeira audiência de julgamento do processo contra Cíntia Mariano Dias Cabral, acusada de envenenar os enteados com feijão, aconteceu nesta sexta-feira (30), no Rio de Janeiro. De acordo com informações do jornal O Globo, testemunhas começaram a ser ouvidas, e o depoimento do filho biológico da suspeita foi determinante.

O delegado Flavio Ferreira Rodrigues, que está à frente das investigações, também reafirmou que o motivo do crime seria ciúmes.

Cíntia é acusada de envenenar os enteados Bruno e Fernanda Carvalho. A jovem, de 22 anos, morreu em 28 de março, depois de ficar 13 dias internada por conta do envenenamento. Já Bruno sobreviveu à tentativa de homicídio qualificado ocorrida em maio.

A mãe dos jovens, Jane Carvalho, também prestou depoimento na audiência desta sexta. Ela diz acreditar que Cintia teria a intenção de a envenenar também, uma vez que oferecia constantemente quentinhas e feijão fresco.

"Que ela seja punida e pague tudo em dobro pela vida da minha filha e do meu filho, ela não mostra nenhum arrependimento, não se mostra tendo misericórdia. Ela é simplesmente ruim e tem o prazer de ser má", disse Jane Carvalho em transmissão ao vivo nas redes sociais.

RELEMBRE O CASO

Segundo depoimentos, Bruno Cabral reclamou que o feijão estava com gosto amargo. A madrasta, então, levou o prato de volta para a cozinha e colocou mais comida.

Após a refeição, o rapaz foi para a casa da mãe e começou a apresentar sintomas de envenenamento. Levado ao hospital, o jovem foi submetido a uma lavagem gástrica e teve a intoxicação exógena diagnosticada pela equipe médica. Na residência, policiais localizaram um veneno de pulgas na cozinha.

A irmã do rapaz, a também estudante Fernanda Carvalho Cabral, morreu na mesma unidade de saúde depois de ser internada com sintomas semelhantes após outra refeição servida pela madrasta.

Investigações apontam que os crimes teriam sido praticados pela madrasta por ciúmes dos filhos do marido, que moravam com o casal.