Envenenamento no Rio de Janeiro é caso de hoje do 'Linha Direta'; relembre a história

A história de Cíntia Mariano Dias Cabral, madrasta suspeita de tentar matar por envenenamento o enteado, em 20 de maio do último ano, no Rio de Janeiro, é o tema do programa Linha Direta desta quinta-feira (29), que deve abordar o caso com detalhes da investigação, acusados pelo crime e a luta da família até os dias atuais por uma conclusão justa.

De acordo com investigações policiais, o jovem Bruno Cabral deu entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio. Ele apresentava sintomas como tontura, língua enrolada, babando e com coloração da pele branca após comer um prato de feijão feito e servido pela madrasta, que vivia com seu pai há cerca de seis anos.

Segundo depoimentos, a vítima reclamou que o feijão estava com gosto amargo. A madrasta, então, levou o prato de volta para a cozinha e colocou mais comida. Após a refeição, o rapaz foi para a casa da mãe e começou a apresentar sintomas de envenenamento.

Levado ao hospital, o jovem foi submetido a uma lavagem gástrica e teve a intoxicação exógena diagnosticada pela equipe médica. Na residência, policiais localizaram um veneno de pulgas na cozinha.

ENVENENAMENTO DE ENTEADA

Cíntia também é acusada de ter envenenado a enteada, Fernanda Carvalho Cabral, de 22 anos, em março do mesmo ano. A estudante morreu depois de ficar 13 dias internada na mesma unidade de saúde que o irmão com sintomas semelhantes após outra refeição servida pela madrasta. Inicialmente, o caso foi tratado como causa natural.

Meses depois do crime, um laudo complementar realizado pelo IML apontou que Fernanda foi vítima de envenenamento, além de identificar o que seria uma intoxicação por compostos orgânicos presentes no veneno popularmente conhecido como chumbinho.

Investigações apontam que os crimes teriam sido praticados pela madrasta por ciúmes dos filhos do marido, que moravam com o casal.

Em 15 de maio deste ano, Cíntia foi ouvida pela 3ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Além dela, um médico perito e o Ministério Público do Rio também foram ouvidos. Após os 20 minutos de sessão, Cíntia teve a prisão preventiva mantida.

O neurologista e perito médico legista da Polícia Civil, Gustavo Figueira Rodrigues, reafirmou, na sessão do dia 15 de maio, o quadro de intoxicação.

Os advogados de Cíntia pediram que ela se mantivesse em silêncio, após o depoimento do perito. A equipe também pediu anulação das provas produzidas pela exumação do corpo de Fernanda Cabral. Conforme eles, não houve requisição formal do pedido de exames realizados no corpo.

Havia o entendimento da Justiça do Rio que não necessitava de autorização judicial para realização de exumação do corpo da enteada de Cíntia. Advogados da acusada também pediram a retirada do agravante de motivo fútil no processo.

A defesa da ré recorreu à decisão e a Justiça aguarda análise do recurso para dar continuidade ao processo. A acusada irá a júri popular em março de 2024.

OUTRO CASO

No mesmo programa, Pedro Bial vai apresentar outra história de violência familiar. O segundo caso do Linha Direta desta quinta-feira (29) é o de Ruan dos Santos Martins, de 25 anos, que matou a sogra, o cunhado e um primo da companheira no Interior do Paraná. Segundo as investigações, o crime foi motivado por ciúmes.

O caso foi na madrugada do último dia 1º de maio, em um bar.

O homem está foragido, e o programa exibirá o caso pedindo ajuda para ele ser localizado pela Polícia.