Professora é encontrada morta em São Paulo após sair para visitar a mãe

Uma professora de São Paulo foi encontrada morta perto de um córrego em São Paulo, na última segunda-feira (7). Conforme o Metrópoles, o corpo de Ellida Ferreira, 26 anos, foi achado após ela ter saído de casa para visitar a mãe no interior paulista. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Familiares da vítima relataram que ela estava desaparecida desde às 20h de sábado (5). Ellida foi vista pela última vez na Rodoviária do Tietê, em São Paulo. Seu destino era Campinas, no interior do estado, mas a jovem nunca chegou ao município.

Ao perceberem o desaparecimento, os parentes pediram informações nas redes sociais, convocando conhecidos a ajudar nas buscas. Na segunda, no entanto, o irmão de Ellida, Valdir Anderson Lima, informou que encontraram o corpo.

“Obrigado a todos que compartilharam. Minha irmã foi encontrada sem vida, que a justiça de Deus seja feita”, disse.

Investigações do caso

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) apontou que a investigação está sendo conduzida pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O órgão busca apurar as circunstância da morte.

A professora nascida em Campinas era casada e tinha um filho recém-nascido. O corpo dela irá passar por exames conduzidos pelo Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML).