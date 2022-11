Motorista funerário é preso em flagrante com 50 kg de crack em caixão no Interior de São Paulo

Um motorista de veículo funerário, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa terça-feira (8), após ser flagrado transportando 50 kg de crack em um caixão, na cidade de Vargem, Interior de São Paulo. A droga tinha como destino o estado de Minas Gerais.

Segundo informações da corporação, o homem foi abordado pelos agentes de fiscalização quando trafegava pela rodovia Fernão Dias. Na ocasião, os servidores questionaram se havia uma urna funerária no carro e ele confirmou, mas ao ver os documentos do corpo solicitados o suspeito informou que o caixão estava vazio. Quando indagado sobre o porquê de transportar a urna vazia, ele ficou nervoso e não soube responder.

Ao verificarem, os policiais constataram que o caixão estava muito pesado para estar vazio. Ao abri-lo, encontraram cerca de 50 tabletes de crack, somando 50 kg da substância ilegal.

Após a descoberta, o motorista confessou que receberia R$ 10 mil para transportar a droga de São Paulo para Belo Horizonte. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Bragança Paulista.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste