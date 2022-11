Tiroteio na USP termina com suspeito de sequestro preso e vítima libertada

Um sequestro-relâmpago na Cidade Universitária da USP, em São Paulo, chegou ao fim após tiroteio entre policiais militares (PMs) e criminosos na tarde desta terça-feira (8). Um dos suspeitos foi baleado e preso, enquanto outros dois conseguiram fugir. A vítima do crime foi encontrada em um carro abandonado e acolhida pelos PMs.

Os agentes de segurança frustraram o sequestro após suspeitarem de dois carros estacionados com "indivíduos em atitude suspeita" dentro. Um dos veículos, inclusive, estava com a placa adulterada. As informações são do Uol.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) informou que a ocorrência se deu por volta das 11h no bairro Butantã, zona oeste da capital paulista, onde é localizada a USP.

Reação à abordagem

Três criminosos reagiram à abordagem e dispararam contra os policiais. Dois conseguiram escapar e fugiram a pé em direção à comunidade São Remo.

A PMESP segue em diligências para capturar os indivíduos. No carro onde a vítima de sequestro foi achada, os agentes apreenderam uma pistola calibre .40.

Não há informações sobre a identidade da vítima e nem sobre as circunstâncias do crime. O caso é investigado pelo 93º DP do bairro Jaguaré.

A USP informou à reportagem do Uol que o posicionamento oficial seria somente por meio da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).