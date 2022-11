Marido de professora morta em São Paulo é preso após confessar ser autor do crime

O ex-lutador profissional Luis Paulo Lima dos Santos foi preso após ter confessado matar a esposa, a professora Ellida Ferreira, de 26 anos, na última segunda-feira (7), em São Paulo. O corpo foi encontrado próximo a um córrego em Itaquera.

Segundo a Polícia Civil, o homem, que também é dono de uma academia, admitiu ter atirado quatro vezes contra a companheira. Os investigadores ainda tentam encontrar a arma do crime. As informações são do portal Uol.

Inicialmente, a vítima foi dada como desaparecida após supostamente ir à Rodoviária Tietê, Zona Norte de São Paulo, onde deveria pegar um ônibus em direção a casa da mãe, em Campinas. No entanto, essa informação foi fornecida pelo suspeito, que registrou um boletim de ocorrência sobre o sumiço dela.

Porém, imagens das câmeras de seguranças da residência do casal, divulgadas pela TV Globo, registraram o suspeito deixando o local com algo enrolado em lençóis sendo transportado por um carrinho de compras. O objeto seria o corpo da companheira.

O cadáver foi localizado próximo a um córrego em Itaquera. Conforme a Record TV, a jovem foi encontrada com sinais de violência, enrolada em lençóis e plástico, além de estar com os braços amarrados.

O delegado Bruno Cogan acredita que o crime tem sinais de que foi motivado por ciúmes, mas destacou que o caso ainda precisa "ser apurado com profundidade". Vizinhos do casal relataram terem ouvido disparos de arma de fogo na última sexta-feira (4).

Os dois eram casados desde o ano passado e são pais de uma criança de seis meses.

Em nota ao Uol, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) disse que "foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer todas as circunstâncias" da morte.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste