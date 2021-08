Nilson Lage, professor e jornalista, morre aos 84 anos

O jornalista e professor universitário Nilson Lage morreu, nessa segunda-feira (23), aos 84 anos. A informação foi divulgada por familiares, por meio do perfil dele no Facebook. O pesquisador faleceu após quase dois anos de tratamento contra um câncer no pulmão. Lage era conhecido como um dos principais teóricos da área do Jornalismo no Brasil.

Legenda: Óbito do pesquisador foi anunciado no perfil dele no Facebook Foto: reprodução/Facebook

Conforme a publicação, o jornalista não passará por velório "para respeitar a vontade dele". O corpo será cremado às 15h, no Crematório Catarinense, em Palhoça (SC).

Diversos jornalistas e pesquisadores expressaram tristeza e solidariedade sobre o óbito do pesquisador nas redes sociais. "Uma grande perda. Meus sentimentos", lamentou Cida de Sousa, professora adjunta do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC) na postagem.

"Foi mestre e bibliografia de uma geração. Minha solidariedade à família", escreveu Felipe Pena, diretor da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), no Twitter.

Trajetória de Nilson Lage

Nascido em 1936, Lage tinha títulos de Doutor em Linguística e Filosofia, mestre em Comunicação e bacharel em Letras (Português e Russo) em seu currículo, além de uma série de publicações.

Ele foi professor titular do Departamento de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Como jornalista, atuou no Jornal do Brasil, na Última Hora, na TV Educativa do Rio de Janeiro, entre outros veículos de comunicação. Ele também colaborou com o blog Tijolaço.

Entre as obras das quais foi autor, estão livros como “A reportagem: teoria e técnica de entrevista e pesquisa jornalística”, “Linguagem jornalística”, “Teoria e técnica do texto jornalístico” e “Estrutura da notícia” e "Controle da opinião pública: um ensaio sobre a verdade conveniente".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil