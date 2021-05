O ministro do Meio Ambiente (MMA), Ricardo Salles, é um dos alvos da Operação Akuanduba, deflagrada na manhã desta quarta-feira (19) pela Polícia Federal para apurar um esquema de exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e a Europa.

Ao todo, a PF cumpre 35 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Pará. Cerca de 160 policiais estão envolvidos no cumprimento das medidas expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Salles se apresentou na sede da Superintendência da PF, em Brasília, por volta de 8h15. Contra ele, o STF determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal, além de buscas nos endereços residenciais do ministro, em São Paulo, no imóvel funcional dele Brasília e no gabinete da pasta de Meio Ambiente no Pará.

A Corte estabeleceu ainda o afastamento de 10 agentes públicos ocupantes de cargos e funções de confiança no MMA e no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Um dos afastados foi o presidente do Ibama, Eduardo Bim.

Veja lista dos servidores afastados do MMA e do Ibama

Andre Heleno Azevedo Silveira

Arthur Valinoto Bastos

Eduardo Bim

João Pessoa Riograndense Moreira Jr

Leopoldo Penteado

Leslie Nelson Jardim Tavares

Olímpio Ferreira Magalhães

Olivaldi Alves Azevedo Borges

Rafael Freire de Macedo

Vagner Tadeu Matiota

Irregularidades

Houve também a suspensão imediata da aplicação de um despacho, emitido em fevereiro de 2020. Isso porque, ao contrário dos normativos e pareceres técnicos do Ibama, o documento permitiu a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorizações.

"Estima-se que o referido despacho, elaborado a pedido de empresas que tiveram cargas não licenciadas apreendidas nos EUA e Europa, resultou na regularização de mais de 8 mil cargas de madeira exportadas ilegalmente entre os anos de 2019 e 2020", destacou a PF.

Segundo a PF, as investigações começaram no último mês de janeiro após informações "obtidas de autoridades estrangeiras". As fontes denunciaram um "possível desvio de conduta de servidores públicos brasileiros no processo de exportação de madeira".

