Imagem de uma mulher sorridente usando óculos escuros, blusa azul e roupa amarela, tirando selfie com celular, ao lado de um policial da DEIC no interior de uma casa.

Zoeira

Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia

A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.

Geovana Almeida* 28 de Outubro de 2025
veja

Segurança

Operação prende no CE suspeitos de golpe do 'falso advogado' contra vítimas de Santa Catarina

Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos

Geovana Almeida* 23 de Outubro de 2025
Homem sorridente vestido com terno azul e gravata, exalando confiança. Foto profissional em ambiente de escritório ou evento social.

PontoPoder

Governador de Tocantins é afastado em operação sobre desvio de recursos na pandemia

Wanderlei Barbosa é investigado por fraude em contratos de aquisição de cestas básicas e recebimento de vantagens

Redação 03 de Setembro de 2025
Imagem da moto no pátio da Policia Militar

País

Polícia apreende moto com 736 multas e mais de R$ 138 mil em dívidas em São Paulo

Veículo foi apreendido no domingo (27)

Redação 29 de Abril de 2025
Na imagem vemos um carangueijo ainda vivo sendo pego

País

Bagagem podre de passageiro chinês é apreendida em São Paulo

Homem carregava caixas de isopor, que exalava forte odor no aeroporto

Redação 20 de Abril de 2025
Carro anfíbio foi criado por mecânico no litoral de São Paulo

País

Carro anfíbio artesanal é apreendido no litoral de São Paulo

Veículo foi feito a partir de um casco de barco com rodas e dois motores, sendo um deles de motocicleta

Redação 13 de Janeiro de 2025
País

Deputado Gustavo Gayer é alvo de buscas da PF por suposta fraude em cota parlamentar

Mandados de busca são cumpridos no Distrito Federal e em municípios de Goiás

Redação 25 de Outubro de 2024
Segurança

Barbatanas de tubarão avaliadas em cerca de R$ 1,5 milhão são apreendidas em Fortaleza

Mercadoria é considerada um alimento nobre e símbolo de ostentação e poder, principalmente, em países asiáticos

Redação 23 de Setembro de 2024

Segurança

Barbatanas de tubarão avaliadas em cerca de R$ 1,5 milhão são apreendidas em Fortaleza

Mercadoria é considerada um alimento nobre e símbolo de ostentação e poder, principalmente, em países asiáticos

Redação 23 de Setembro de 2024
Policiais civis cumprem mandados da operação 404, contra pirataria, em Curitiba

País

Operação contra pirataria tira do ar 675 sites e 14 apps de streaming; oito pessoas foram presas

Policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão, além de prisões

Redação 19 de Setembro de 2024
imagem mostra camionete da receita federal com caixas contendo barbatanas de tubarões em um quintal

Segurança

Barbatanas de tubarão avaliadas em R$ 3 milhões são apreendidas no CE; item é considerado iguaria

Mais de 200 quilos do material foram apreendidos pela Receita Federal na cidade de Cruz

Redação 17 de Setembro de 2024
