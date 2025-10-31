A suspeita tem mais de 100 mil seguidores e esbanjava vida de luxo na internet.
Coordenada pela Polícia Civil de SC, a investigação começou após uma vítima ter transferido R$ 270 mil para os criminosos
Wanderlei Barbosa é investigado por fraude em contratos de aquisição de cestas básicas e recebimento de vantagens
Veículo foi apreendido no domingo (27)
Homem carregava caixas de isopor, que exalava forte odor no aeroporto
Veículo foi feito a partir de um casco de barco com rodas e dois motores, sendo um deles de motocicleta
Mandados de busca são cumpridos no Distrito Federal e em municípios de Goiás
Mercadoria é considerada um alimento nobre e símbolo de ostentação e poder, principalmente, em países asiáticos
Policiais cumpriram 30 mandados de busca e apreensão, além de prisões
Mais de 200 quilos do material foram apreendidos pela Receita Federal na cidade de Cruz