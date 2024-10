O que se sabe sobre a facção 'Povo de Israel', que girou R$ 70 milhões em 2 anos com 18 mil detentos

Nesta terça-feira (22), a Polícia Civil do RJ iniciou a operação "13 Aldeias" contra a facção "Povo de Israel". De acordo com as investigações, a organização criminosa atua dentro de presídios e faz centenas de vítimas todos os dias com golpes via celular, além do tráfico de drogas. Entre janeiro de 2022 e maio deste ano, a facção já movimentou cerca de R$ 70 milhões.

O Povo de Israel (PVI) surgiu há cerca de 20 anos nos presídios do Rio de Janeiro e hoje influencia cerca de 18 mil detentos em 13 unidades prisionais, chamadas de "aldeias". Essa quantidade representa 42% do efetivo prisional do RJ.

São alvos da ação desta terça chefes já encarcerados da facção. Entre eles está Marcelo Oliveira, conhecido como Tomate; Avelino Gonçalves, conhecido como Avelinho; Ricardo Martins, o Da Lua e Jailson Barbosa, o Nem.

Origem

De acordo com as investigações da Delegacia Antissequestro (DAS), o grupo criminoso surgiu entre 2003 e 2004 por meio de um grupo de presos sem facção, os chamados neutros, que são detentos renegados por outras facções.

Eles buscaram se isolar dos grupos já existentes nas cadeias para se estruturar entre si. A partir daí houve um pedido para a transferência de todos eles para o presídio Hélio Gomes, em Magé, na Baixada Fluminense.

A demanda não foi atendida, e então o grupo fez a rebelião no presídio Ary Franco, em Água Santa, há 20 anos. Na ocasião, oito presos morreram.

Expansão

As investigações apontam que, atualmente, a base central da organização é o presídio Nelson Hungria, no Complexo De Gericinó, na Zona Oeste do Rio. Outros vários complexos penitenciários do RJ também têm atuação da quadrilha.



Fora das cadeias, a quadrilha tem ramificações no Espírito Santo e em São Paulo, com pessoas que recebem o dinheiro das extorsões em contas bancárias.

Golpes da facção

O falso sequestro está entre um dos principais crimes cometidos pela organização. De dentro de uma cela, o preso liga para números aleatórios e finge ser um parente mantido refém por bandidos. Quando as vítimas acreditam na situação, outro detento assume a chamada e exige um resgate.

A falsa taxa também está entre os golpes mais aplicados. Nesse caso, os presidiários ligam para estabelecimentos comerciais e se passam por traficantes da região. Eles falam que dá dívidas e ameaçam os lojistas com supostas retaliações.

Divisão de tarefas e funções

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito mostra que há uma divisão já estabelecida de tarefas e funções dentro da organização.