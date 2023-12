Mulher é presa por cortar pênis do marido e jogar órgão em privada no Interior de SP

Uma mulher foi presa em Atibaia (SP) por cortar o pênis do marido e jogar o membro em uma privada após descobrir uma traição, na sexta-feira (22).

A própria mulher se apresentou na delegacia. “Boa noite, moço. Eu vim me apresentar porque eu acabei de cortar o pênis do meu marido”, disse a mulher ao agente, segundo reportado pelo portal g1.

A Justiça decretou prisão temporária da suspeita por tentativa de homicídio inicialmente por 30 dias.

O caso ocorreu na madrugada de sexta-feira. A mulher afirmou que descobriu que o marido a traiu com uma adolescente de 15 anos, sobrinha dele.

Como vingança, ela decidiu cortar o pênis do companheiro. A mulher amarrou as mãos da vítima durante uma relação sexual e arrancou o órgão com uma navalha. Ela teria ainda tirado uma foto do órgão, jogado na privada e dado descarga.

O homem foi socorrido a uma Unidade de Pronto Atendimento no bairro Cerejeiras 3. Ele foi transferido para o Hospital Universitário São Francisco (Husf), onde permanece internado. Não foi informado o estado de saúde dele.