Mulher denuncia grupo de policiais militares por estupro coletivo em Guarujá

Uma mulher de 33 anos denuncia ter sido estuprada por um grupo de policiais militares durante uma festa em Guarujá, município do litoral de São Paulo. Segundo informação da CNN, o crime teria ocorrido em agosto de 2023, mas a denúncia foi feita apenas em dezembro.

A Secretaria de Segurança Pública disse que o caso é investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) do Guarujá e está sob segredo de Justiça. Foram requisitados exames sexológicos e médicos para a vítima.

A ouvidoria da Polícia Militar de São Paulo pediu o afastamento dos suspeitos assim que foram identificados e pediu que a Corregedoria assuma o caso devido à gravidade das acusações. Uma sindicância interna foi aberta para apurar o eventual envolvimento dos agentes no crime.

Vítima acredita que foi dopada

Ao g1, a mulher que fez a denúncia, cuja identidade foi preservada, disse que o crime foi cometido por 12 homens, sendo 11 deles policiais militares, em uma casa alugada pelos policiais. Ela contou que o grupo fez uma "fila" para praticar os abusos após ela ser "dopada".

A vítima disse ter sido convidada com uma amiga para a festa, que tinha aproximadamente 20 pessoas, sendo a maioria de homens. Ela acredita ter sido "dopada" enquanto ingeria bebidas alcoólicas no local.

A mulher afirmou que, de início, teve relação consensual com um dos integrantes da festa em um quarto no imóvel, mas acrescentou que, após "apagar" no cômodo, os demais se "organizaram" para estuprá-la. "Me senti usada", disse ela. "Eles fizeram uma 'fila'' e eu conseguia ouvir algumas coisas. Diziam: 'Vai logo! Deixa que é a minha vez'", lembrou.