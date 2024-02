Polícia prende tio e companheiro suspeitos de matar menino venezuelano de 6 anos em SP

Dois suspeitos de participação na morte de um menino venezuelano de 6 anos, em São Paulo, foram presos temporariamente na última quarta-feira (31). Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), diligências seguem em andamento para elucidação do caso.

"As investigações prosseguem pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Exames periciais estão em elaboração e, assim que finalizados, serão analisados", disse a pasta, em nota ao Diário do Nordeste.

Segundo informações do G1, Keiner Geremias Caraballo Marcano estava desaparecido desde o dia 27 de janeiro, quando saiu de casa para jogar futebol em um campinho. O corpo foi encontrado em estado de decomposição, na tarde da quarta-feira, na região de Parelheiros, na Zona Sul da capital paulista.

Suspeito é tio da criança

Ainda conforme o portal g1, os presos são Isacc José Marciano Romero, tio de Keiner e quem tinha a guarda do menino, e o companheiro dele, Leonardo David Santos Silva. Após a polícia ouvir familiares, vizinhos e representantes da Guarda Civil que estavam na busca da criança, houve a representação pela prisão temporária dos dois.

De acordo com Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, o caso passou a ser investigado logo após o corpo da criança ser encontrado. "As investigações continuarão visando apurar efetivamente autoria, modus operandi e a real motivação do crime. A causa mortis depende de exame necroscópico devido ao estado do corpo quando encontrado", disse a delegada ao g1.