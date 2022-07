'Mulher da casa abandonada' foi alvo de inquérito no Brasil, diz Chico Felitti

Durante entrevista ao podcast 'Café da Manhã', da Folha de São Paulo, o jornalista Chico Felitti explicou que Margarida Bonetti, protagonista da produção 'A Mulher da Casa Abandonada', foi alvo de inquérito no Brasil pelo crime cometido nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (26), Chico participou do programa trazendo detalhes sobre o caso após o fim do podcast.

Margarida esteve na lista de procurados do FBI, acusada de ter submetido uma empregada doméstica a condições análogas à escravidão por duas décadas. O marido dela, Renê Bonetti, cumpriu pena pelo crime nos Estados Unidos, mas ela fugiu para o Brasil - e não se sabia, até agora, se a Justiça brasileira tinha ignorado ou investigado o crime.

A informação de que houve um trabalho policial no Brasil veio à tona depois de o podcast de Chico Felitti ter sido finalizado. Ele afirmou que recebeu uma "dica" sobre isso. O último episódio foi publicado na quarta-feira (20).

Segundo Felitti, a Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito no ano 2000, investigando Margarida pelo mesmo crime que ela era acusada nos Estados Unidos. Mas não se sabe o que aconteceu com o inquérito - que não consta em sistemas eletrônicos. Apenas um fac-símile indicando a abertura da investigação foi encontrado em formato físico em uma delegacia de São Paulo.

"A gente não sabe onde estão os outros documentos deste inquérito", lamentou o jornalista. A maior suspeita é de que ele tenha sido queimado - já que a lei prevê que os documentos desse tipo sejam "reciclados" a cada 10 anos. "E a gente nunca vai saber o que foi investigado, o que foi apurado sobre a Margarida Bonetti no começo dos anos 2000", comentou Chico Felitti.

Repercussão do podcast

Na entrevista, Chico ainda comentou a repercussão do podcast no País. Segundo dados do Ministério Púbico do Trabalho repassados a ele, houve um aumento de 67% nas denúncias de suspeita de trabalho análogo à escravidão no País.

"Na região de São Paulo, esse número triplicou", destacou o jornalista.

Ele ainda criticou o que chamou de "circo" que se formou no entorno da casa, citando especificamente o dia em que houve uma operação policial no local, televisionada e acompanhada in loco por Luisa Mell. A atitude da ativista foi alvo de críticas e gerou memes.

"A mulher da casa abandonada"

Chamada Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, "a mulher da casa abandonada" é filha do médico paulistano Geraldo Vicente de Azevedo e neta de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, este último conhecido como o Barão de Bocaina.

Ela vivia na mansão que pertenceu ao pai. Ele e a esposa, Maria de Lourdes Danso Vicente de Azevedo, moravam no casarão que é mote do podcast.

O pai faleceu em 1998, aos 91 anos, enquanto a mãe viveu na casa até 2007, quando faleceu aos 93. Antes do retorno da filha dos EUA, ela recebeu visita de outros filhos e, após a morte, a casa entrou em disputa judicial.