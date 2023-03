Mulher cai de telhado e marido pula para salvar esposa; veja vídeo

Uma mulher caiu de um telhado após uma escada de metal desmontar enquanto fazia uso do objeto na casa dela, em Itaguara, Minas Gerais. O caso aconteceu no último dia 13 de março, mas o vídeo viralizou nas redes socias nesta semana. Katia Regina Carvalho, de 56 anos, não teve fraturas ou fissuras nos ossos.

Em vídeo captado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que Katia cai com as costas no concreto e o marido pula logo em seguida para salvá-la.

"Meu marido estava onde fica o reservatório de água. Lá havia algumas caixas de marimbondo e ele me pediu o inseticida. Quando cheguei na beirada do telhado e ele esticou o braço para pegar, a escada caiu e eu caí em seguida", disse ela ao Uol.

Ida ao hospital

Katia foi levada para um hospital em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde realizou exames de tomografia e raio-x. Os laudos não apontaram fraturas nos ossos.

"No momento, só passou pela minha cabeça que eu tinha partido a coluna. Sentia as pernas e mexia os pés, mas fiquei com muito medo de hemorragia interna", detalhou.

Devido à queda, ela ficou com machucados nos cotovelos e hematomas no braço direito e nos glúteos. Além disso, sentiu dores na lombar.