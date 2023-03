Mulher filma importunação sexual em ônibus de Belo Horizonte e confronta suspeito: 'cretino'

Uma mulher registrou o momento em que foi assediada em um ônibus na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (28). O suspeito tirou fotos das nádegas da vítima, Daiane Silva Costa, quando ela estava a caminho do trabalho.

Ela gravou um vídeo confrontando o homem e publicou em suas redes sociais. "Safado, cretino, assediador! Eu indo trabalhar e ele me filmando, tirando foto minha", disse, mostrando as imagens capturadas pelo homem para os outros passageiros.

O homem então disse que foi "sem querer". "Sem querer não", rebateu Daiane. A vítima recebeu apoio dos outros passageiros.

Na publicação no Instagram, ela incentivou que outras vítimas denunciem importunação sexual.

Daiane registrou um boletim de ocorrência. A Polícia Civil informou ao Uol que o suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema prisional. Um inquérito sobre o caso foi aberto.

Os agentes encontraram sete fotos do corpo da vítima no celular do suspeito. O caso ocorreu na linha 4285, que liga Belo Horizonte à Santa Luzia.