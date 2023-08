Apagão no Brasil foi motivado por 'erro técnico', diz ministro; veja o que se sabe

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, detalhou nesta quarta-feira (16) que o apagão em diversos estados do Brasil, além do Distrito Federal, foi motivado por um "erro técnico". O titular também descartou a possibilidade do fenômeno ter sido provocado por uma oferta insuficiente de energia e, por isso, o evento não se assemelharia a episódios registrados durante o início dos anos 2000.

Segundo o representante da Pasta, atualmente o País não sofre com problemas de geração de energia, já que os reservatórios das hidroelétricas estão cheios. Os equipamentos são responsáveis por cerca de 56,8% da produção elétrica nacional, conforme o Balanço Energético Nacional (BEN) ano base 2021, publicado no ano passado.

"A gente viveu alguns apagões no Brasil em períodos onde tínhamos crise de geração de energia, ou seja, reservatórios de água estavam em baixa. [...] Não é o caso nesse momento, nós estamos com sobra de energia. Os reservatórios estão todos cheios, nós temos um parque eólico e solar gerando muita energia. Então, não há razão nem de oferta, nem de demanda", explicou durante o programa "Bom Dia Ministro", da estatal EBC.

Apesar de identificar que o fenômeno foi provocado por uma falha de natureza técnica, Rui Costa detalhou que o episódio segue sendo investigado para determinar os detalhes do que causou o apagão.

Rui Costa Ministro-chefe da Casa Civil "Foi erro técnico, falha técnica. Precisa identificar o que foi que aconteceu, e espero que o mais rápido possível consigamos dizer à sociedade."

Um relatório elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) sobre o que provocou o incidente deve ser entregue até esta quinta-feira (17). Após o documento apontar a causa efetiva, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou, nessa terça-feira (15), que a Pasta trabalhará para "fortalecer o planejamento para evitar quaisquer outros fatos".

Segundo a colunista Andréia Sadi, do portal g1, o ministro da Justiça, Flavio Dino, enviará um ofício à Polícia Federal solicitando uma investigação preliminar sobre o caso.

Origem no Ceará

Em coletiva de imprensa nessa terça-feira, o ministro Alexandre Silveira detalhou que "uma sobrecarga no sistema do Ceará ocasionou o desligamento" motivador do apagão. O episódio interrompeu 16 mil MW de carga em estados do Norte-Nordeste. Já no Sudeste, Centro-Oeste e Sul foram 2,9 mil MW.

Na ocasião, o titular ainda informou que a energia demorou a retornar em estados nordestinos devido à ocorrência inicial ter sido registrada na região. O incidente aconteceu entre 8h29 e 14h49.

'Variação de frequência descontrolada'

Em entrevista à TV Globo na noite desta terça, o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, informou que a frequência da rede elétrica no Ceará sofreu uma variação de frequência "descontrolada".

Luiz Carlos Ciocchi Diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) Na região do Ceará, as evidências, as nossas avaliações, dados e telemetria mostram que, naquela região, por volta das 8h30, houve uma variação de frequência descontrolada e não esperada. Isso nos leva a acreditar que ali possa estar contida nessa região elétrica a causa principal ou a casa raiz de todos os fenômenos que vieram a ocorrer

O valor normal da frequência para não haver anormalidades é 60 Hz. O índice não foi verificado nessa terça, conforme o diretor-geral. Ele disse ainda que a perturbação dessa frequência ocorrida no estado cearense pode afetar gradativamente componentes do Sistema Interligado Nacional (SIN).