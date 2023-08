Após apagão nacional, sistema de energia foi restabelecido com alguns ajustes pendentes

O sistema nacional de energia foi restabelecido, após o apagão registrado na manhã desta terça-feira (15). A informação foi divulgada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) por volta das 15h. Segundo a pasta, apenas algumas localidades necessitavam de ajustes.

"O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades", afirmou.

Conforme publicou o g1, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) afirmou que a interrupção aconteceu após uma "ocorrência" às 8h31, o que levou a uma "separação elétrica" no sistema interligado. O incidente afetou 25 estados e o Distrito Federal. As causas estão sendo apuradas pelo ONS.

Em decorrência do apagão, diversas cidades sofreram com o desligamento de semáforos, com a paralisação de sistemas metroviários e com a suspensão de aulas em escolas.

O ONS e o MME realizam entrevistas coletivas ainda nesta terça para falar sobre os desdobramentos das investigações e as causas do problema na rede elétrica.