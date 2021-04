Morre o cantor Agnaldo Timóteo vítima da Covid-19

O cantor Agnaldo Timóteo morreu na manhã deste sábado (3), no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. Ele tinha 84 anos. As informações são do G1.

Agnaldo Timóteo estava desde o dia 17 de março na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Casa São Bernardo, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

No último dia 27 de março, o cantor precisou ser intubado para "ser tratado de forma mais segura" contra a doença.

A família divulgou nota sobre o falecimento:

"É com imenso pesar que comunicamos o Falecimento do nosso querido e amado Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo não resistiu as complicações decorrentes do Covid-19 e faleceu hoje às 10:45 horas. Temos a convicção que Timóteo deu o seu Melhor para vencer essa batalha e a venceu! Agnaldo Timóteo viverá eternamente em nossos corações! A família agradece todo o apoio e profissionalismo da Rede Hospital Casa São Bernardo nessa batalha".

AVC

Em 2019, ele havia ficado três meses internado depois de ter sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS).

Agnaldo Timóteo deu entrada na unidade de saúde com pressão alta, mas o quadro clínico dele também foi compatível com AVC.

Hstória

O cantor e compositor nasceu em Caratinga, Minas Gerais, no dia 16 de outubro de 1936. Iniciou a carreira artística na música no Grêmio Literário Nossa Senhora das Graças e, depois, passou a apresentar-se nos programas da Rádio Sociedade Caratinga.

Ele exercia a função de torneiro mecânico, o que lhe impediu de concluir os estudos. De origem humilde, o mineiro só pôde cursar até a 7ª série.

Carreira artística

Trabalhou em Governador Valadares durante dois anos, e cantava nas emissoras locais nas horas vagas. Tornou-se conhecido quando o animador Aldair Pinto lhe encaminhou para as emissoras da capital.

Agnaldo Timóteo mudou-se para o Rio de Janeiro e foi motorista particular da cantora Ângela Maria, a rainha do rádio, que morreu em setembro de 2020, aos 89 anos, vítima de uma infecção generalizada e uma parada cardíaca.

O sucesso veio quando gravou a canção "Meu Grito", do cantor Roberto Carlos. Depois, vieram outros singles que ficaram conhecidos na voz de Agnaldo Timóteo, que fizeram ele perdurar durante muitos anos nas paradas de sucesso.

Carreira política

Em 1982, ele iniciou a atuação política, e foi o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Em 1994, foi reeleito ao mesmo cargo público e, em 1996, foi eleito vereador da cidade do Rio de Janeiro.

Já em 2000, o cantor tentou se reeleger, mas não deu certo. Em 2004, foi eleito vereador na cidade de São Paulo.

Anos depois, tentou novamente ingressar na política: em 2010, concorreu deputado federal de São Paulo, mas não teve êxito. O mesmo aconteceu em 2012, quando tentou ocupar cadeira na Câmara Municipal de São Paulo.

Também não foi eleito quando candidatou-se a deputado federal no Rio de Janeiro, em 2014, nem quando tentou ser vereador pela cidade do Rio de Janeiro, em 2016.