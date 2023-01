Morre Magda Soares, educadora referência na alfabetização infantil

Morreu nesse domingo (1º) a professora emérita da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Magda Becker Soares, uma das maiores especialistas em alfabetização do Brasil. A educadora, de 90 anos, lutava há cerca de um mês contra as consequências de um câncer e recebia cuidados em casa, por opção da família.

Autora de vasta bibliografia, Magda ganhou o Prêmio Jabuti em 2017 com o livro "Alfabetização, a questão dos métodos". Na obra, ela conclui que o importante não são os métodos de alfabetização (que despertam polarizações no debate acadêmico educacional) e, sim, alfabetizar com método.



"Os cursos de Pedagogia têm história da educação, filosofia da educação, sociologia da educação e nada do que elas precisam saber para atuar na sala de aula", disse Magda em entrevista ao Estadão em 2019.

A pesquisadora estava aposentada havia 22 anos, mas continuou ativa em produções acadêmicas e também em trabalhos ligados diretamente à sala de aula.

Projeto Alfaletrar

Em 2007, uma parceria da prefeitura de Lagoa Santa (MG) e Magda Soares deu origem ao projeto Alfaletrar, com o objetivo de desenvolver competências de leitura e produção textual nas crianças.

A iniciativa envolveu criar um currículo próprio, formação de educadores e uma rotina de diagnósticos de aprendizagem. Lagoa Santa também subiu no Ideb (indicador de qualidade do ensino do Ministério da Educação) de 4,5 em 2007 para 6,4 em 2017.



"Magda Soares era uma referência mundial em sua área e motivo de grande orgulho para a UFMG", disse Sandra Goulart Almeida, reitora da instituição.