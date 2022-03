Morador em situação de rua pede desculpas após detalhar relação sexual com mulher no Distrito Federal

O morador em situação de rua Givaldo de Souza, de 48 anos, pediu desculpas após ter exposto detalhes sobre a relação sexual que manteve com uma mulher dentro de um veículo no Distrito Federal. O caso, que aconteceu no último dia 9 de março, repercutiu em todo o país após laudo médico apontar que a comerciante estava em surto psicótico.

Além disso, o momento em que o marido da mulher flagrou a cena também foi divulgado. Nas imagens, ele espanca Gilvado, o que mais tarde justificaria como uma atitude extrema por achar que se tratava de um estupro.

O morador em situação de rua falou sobre o relato ao canal do empresário Ricardo Caiafa. Segundo ele, detalhar os atos foi uma postura "infeliz", o que o fez ficar "envergonhado".

"Essa infelicidade que tive ao descrever a situação do fato, sem mudar nada, é uma coisa muito feia. Me sinto envergonhado e gostaria de pedir desculpas a ela, às meninas da minha família, à minha mãe e a todas vocês", disse, citando também as mulheres no geral.

Entrevistas sobre o caso

Ainda na última quinta-feira (24), Givaldo conversou com o portal Metrópoles e com a emissora Band. Em ambas as entrevistas, deu detalhes sobre a relação utilizados termos obscenos e explícitos.

Parte do material gravado na TV acabou sendo divulgando, gerando uma série de comentários negativos sobre Givaldo. Conforme informações da Band, o trecho foi vazado.

