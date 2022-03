Personal trainer diz que surtou após flagrar esposa com homem em situação de rua

O personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, revelou, nessa quinta-feira (17), ter entrado em estado de "completo surto" após flagrar a esposa fazendo sexo com um homem em situação de rua, em Planaltina, Distrito Federal. Câmeras de segurança registraram o momento que o educador físico agrediu, com socos e chutes, o morador em situação de rua.

Eduardo disse que a rotina da família mudou desde o episódio, que aconteceu no dia 9 de março. Em entrevista ao SBT News, divulgada nessa quinta-feira, ele contou que, após flagrar a cena, tinha como única intenção retirar o homem de dentro do carro.

Eduardo Alves Personal trainer "Vi um homem dentro do carro com minha esposa, então já entrei ali completamente em surto e a única intenção minha era tirar ele de lá, até porque eu sou pai de família. Acho que ninguém no meu lugar não teria feito algo parecido. Se você se colocar no meu lugar, de ver sua esposa, a sua filha, com alguém estranho dentro do carro, já não é nada normal."

O personal contou que na ocasião pediu ajuda as pessoas que estavam próximas ao local, além de ter tentado levar a companheira de volta para o carro com o intuito de preservar a imagem dela.

"Chegando ao hospital, notei que ela precisaria de alguma ajuda, então liguei para uma amiga dela para dar suporte. Não consegui chegar perto dela, porque todos ficaram separados no hospital, não podíamos ter contato", relembrou.

Conforme o educador físico, os médicos disseram que a esposa está em um quadro de surto psicótico e não consegue responder por ela mesma. Sandra Mara Fernandes, de 33 anos, está internada em um hospital e sem acesso a outros familiares ou à internet.

Saiba mais País Personal que flagrou esposa com homem em situação de rua diz estar preocupado com saúde dela

"O que percebi é que ela está tendo mais delírios e não consegue assimilar o que aconteceu. É como se ela não tivesse ciência ou estivesse se esquivando do que aconteceu", afirmou. Segundo Eduardo, a mulher pergunta com frequência da filha e da loja de roupas que eles têm.

Veja cenas da agressão

Educador físico agride homem em situação de rua após flagrar traição da mulher https://t.co/B2YXcw8zBw pic.twitter.com/l347SAxW7m — Diário do Nordeste (@diarioonline) March 15, 2022

Exposição mudou rotina

O caso ganhou repercussão nacional e tem sido alvo de memes, principalmente nas redes sociais. Além de fazer um filtro das notícias ele também está escondendo as sátiras para que a esposa não veja as polêmicas sobre o caso.

"Não imaginava que tomaria essa proporção que tomou, muito menos que se tornaria essa questão de chacota, de meme. Noto que parte um pouco da falta de empatia das pessoas em cima de um surto que ela teve. As pessoas acabam esquecendo que tem família, tem crianças [envolvidas], e a gente está tendo que ter todo esse controle para não passar isso para os pequenos."

Casamento continua

Legenda: O homem acredita que o morador em situação de rua violentou a parceira dele. No entanto, a mulher nega e diz que o sexo foi consentido Foto: reprodução

Eduardo Alves disse, em entrevista ao colunista Léo Dias, do site Metrópoles, que o casamento continua. "Por mais que eu tenha virado motivo de chacota, eu conheço a pessoa com quem convivo todo esse tempo. Muitas coisas que estão falando não se encaixam na pessoa que ela é", disse ele na entrevista, onde também contou que eles são casados há três anos.

Perguntado sobre o que o levou a distinguir que não se tratava de uma traição e, sim, de um surto da esposa, o educador físico responde que considerou o local e a circunstância da situação.

Eduardo Alves Educador físico Tenho certeza que ela não faria isso. A Sandra, assim como eu, teria a autonomia de ir para qualquer lugar, a gente confiava um no outro, ela não estava ali por vontade própria. Isso não partiria dela, da mulher que eu convivo, não é da índole dela. E eu não tenho nada do que perdoar, foi um surto, ela não tem consciência, não foi algo premeditado.

O personal trainer conta, ainda, ter sido a primeira vez que a esposa passou por um surto e que ela não faz uso de remédios ou outras substâncias. Os médicos ainda explicaram, segundo acrescenta, que qualquer pessoa está sujeita a crises psicóticas do tipo. "O que o médico disse é que o que ela teve qualquer pessoa pode passar".

O caso

O episódio aconteceu no Jardim Roriz, em Planaltina, Distrito Federal. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa, de 33 anos, saiu com a sogra para tentar ajudar o homem em situação de rua, no entanto, elas se separaram.

Ao perceber que a companheira não havia retornado para casa, o personal trainer Eduardo Alves, de 31 anos, resolveu procurá-la. No percurso, ele encontrou o carro dela estacionado e, ao se aproximar, percebeu que a parceira estava fazendo sexo com o morador em situação rua no veículo.

Câmeras de segurança próximas ao local flagraram o momento em que o marido começou a agredir, com socos e chutes, o outro homem, que já estava fora do automóvel. Nas imagens é possível observar que Eduardo derruba a vítima no chão e lhe desfere diversos golpes.