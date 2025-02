Médico é preso suspeito de estuprar paciente com câncer durante consulta, em MG

Um médico mastologista foi preso nesta terça-feira (4) em Itabira, no interior de Minas Gerais. Danilo Costa, de 46 anos, foi detido pelas autoridades suspeito de ter estuprado uma paciente em tratamento contra câncer de mama.

O crime aconteceu durante uma consulta no ambulatório do Hospital Nossa Senhora das Dores no dia 24 de janeiro. O boletim de ocorrência (BO) foi registrado na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) pela filha da vítima após a mãe chegar em casa abalada e relatando que foi violentada na unidade de saúde. As informações são do portal g1.

Conforme o BO, "ao entrar na sala do médico, ele fechou a porta, nem deu boa tarde, a colocou na parede e levantou sua saia". O registro policial também aponta que, após o estupro, Danilo entregou à vítima uma receita e a guia para agendar uma nova consulta dentro de 90 dias. O mastologista ainda orientou que mulher saísse "pelo corredor lateral para não ser percebida".

Ainda conforme o BO, a mulher, por ser uma paciente em tratamento contra câncer, tem o hábito de consultar com o mastologista de Itabira. A vítima foi submetida ao exame de corpo de delito.

Danilo Costa foi afastado das funções pelo Hospital Nossa Senhora das Dores até que as investigações sejam concluídas, segundo nota enviada pela instituição, que repudiou o acontecido.

A defesa do mastologista, representada pelo advogado Hermes Vilchez Guerrero, disse à reportagem que "a acusação não procede" e que "está tomando as medidas necessárias para reverter a prisão".

Em agosto de 2024, o médico recebeu "Voto de Congratulações" da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) justamente pela atuação como mastologista em Itabira e em 28 municípios da Região Central mineira.

