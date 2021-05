Maranhão registra caso da variante do coronavírus da Índia; é o primeiro do Brasil

O Maranhão registrou o primeiro caso da variante originada na Índia, conforme anunciou o presidente do Conselho Nacional de Secretários das Saúdes (CONASS), Carlos Lula, na manhã desta quinta-feira (20). É o primeiro caso da cepa B.1617 confirmado no Brasil.

Segundo o portal G1, o paciente diagnosticado é um tripulante do navio indiano MV Shandong da Zhi, que chegou no litoral do Maranhão. No sábado (15), o governo do Estado emitiu nota afirmando que o tripulante, um homem de 54 anos, deu entrada em um hospital da rede privada de São Luís e que Anvisa já acompanhava o caso.

Um estudo genômico das amostras do paciente confirmou a presença da cepa. A tripulação está em quarentena e o navio não tem permissão para atracar.

O homem começou a sentir sintomas no dia 4 de maio, e foi levado ao hospital com a persistência do quadro clínico. Ainda segundo Carlos Lula, 100 pessoas tiveram contato com esses tripulantes, e todas serão testadas e isoladas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirmou que a variante B.1616 é mais transmissível que a cepa original do vírus. A variante foi apontada como um dos motivos para a explosão de casos no país indiano nas últimas semanas.

Especialistas já haviam alertado para a transmissão de uma cepa mais contagiosa, mas o governo local não adotou medidas mais restritivas para conter o avanço da proliferação do vírus.

O governo brasileiro suspendeu voos vindos da Índia, África do Sul e Rieno Unido, para prevenir do risco de disseminação de variantes.