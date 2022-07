Jovem de 24 anos morre vítima de espancamento e marido é suspeito de feminicídio

A jovem Maressa Linhares da Silva, 24 anos, morreu vítima de espancamento, apresentando múltiplas lesões no corpo, na última quarta-feira (27). O caso aconteceu no município de Campo Belo, em Minas Gerais, tendo o marido como principal suspeito do crime de feminicídio. As informações são do Uol.

A vítima faleceu em um hospital de Divinópolis, cidade vizinha. No entanto, a Polícia Militar detalhou que as agressões aconteceram no último domingo, na residência do casal, e, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida.

O suspeito foi preso em flagrante pela polícia e segue detido no presídio de Campo Belo. Um inquérito foi aberto pela Polícia Civil para apurar o crime de feminicídio.

Em nota, apontaram que medida foi instaurada "uma vez que no dia 27 de julho a vítima veio a óbito em decorrência das agressões que sofreu. O inquérito será concluído no prazo legal e, em seguida, será encaminhado à Justiça".

Denúncia de agressões

Os vizinhos do casal flagraram o momento em que o suspeito arrastou Maressa desacordada para dentro do imóvel que partilhavam. A irmã do homem foi notificada e, por sua vez, chamou a Polícia Militar. No entanto, quando os agentes chegaram ao local, ele havia fugido.

A prisão em flagrante ocorreu apenas no dia seguinte, após a irmã ligar novamente para a PM. Em entrevista à EPTV, afiliada da TV Globo em Minas Gerais, ela relatou que a jovem já tinha sido agredida pelo homem antes.

O suspeito também responde criminalmente, em liberdade, pela acusação da morte do próprio pai. Segundo o Uol, o relacionamento entre ele e Maressa começou depois dele sair da cadeia.