Carreta de algodão pega fogo, e painel de Nossa Senhora Aparecida fica intacto

Após uma carreta com fardos de algodão pegar fogo, o painel com a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou intacto. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (28), na Rodovia Federal 267, no município de Bataguassu, no Mato Grosso do Sul (MS). As informações são do g1.

O incêndio consumiu parte da carga da carreta, mas a cabine, também chamada de cavalo mecânico, não sofreu danos. O motorista não se feriu.

Legenda: O incêndio consumiu parte da carga da carreta, mas a cabine, também chamada de cavalo mecânico, não sofreu danos Foto: Reprodução/CorpoDeBombeiros

O Corpo de Bombeiros da cidade apontou que quase 600 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas, sendo necessário o auxílio de vários caminhões pipas de empresas da região.

A carga que obstruía parte da rodovia foi removida por maquinários. A causa do incêndio não foi identificada.