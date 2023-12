Jovem alega 'perder' R$ 19 mil da formatura do Ensino Médio; turma consegue festa após repercussão

Os estudantes do 3º ano Colégio Estadual Jornalista Tim Lopes, no Rio de Janeiro, alegam que uma colega de turma "perdeu" R$ 19 mil para a organização de uma festa de formatura. A celebração deveria ocorrer nesta terça-feira (19). Após o caso viralizar nas redes sociais, o salão informou que irá custear o evento, que ocorrerá na próxima quinta-feira (21). As informações são do g1.

Uma queixa foi registrado no 22º DP. Após a notícia do sumiço do dinheiro, os estudantes organizaram uma vaquinha e conseguiram cerca de R$ 8 mil. O dinheiro que será utilizado na distribuição de cestas básicas no Complexo do Alemão.

As parcelas foram pagas durante o ano de 2023 e mães estimam prejuízo de mais de R$ 1 mil. A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado e realiza diligências.

O caso foi descoberto pelos jovens na segunda-feira (18). A direção da escola solicitou ajuda da Polícia Militar para a jovem responsável pelo evento não ser linchada.

Escola não sabia da organização do evento

O colégio não sabia da organização da festa pelos alunos. A formatura oficial ocorreu na última sexta-feira (15).

"A diretora-geral nada sabia sobre isso, eu não sabia, eu sou agente de pessoal da escola e não sabia de nada. Não teve nenhuma participação oficial, então era um acordo de aluno para aluno. Houve também uma negligência dos responsáveis, que confiaram em uma aluna sem ter o respaldo de uma forma mais criteriosa em dar dinheiro para uma aluna fazer uma formatura", relatou a professora Maria Celeste Veras.

Entenda o caso

Os estudantes iniciaram as transferências para organização da festa no início do segundo semestre de 2023.

"Foi lá no meio de julho, a gente começou a decidir essa formatura. Ela chegou com essa proposta de fazer em um salão, fazer a formatura por fora da escola", contou o estudante Felipe Oliveira.

Uma aluna descreveu que a aluna que perdeu o dinheiro fez um orçamento e foi no salão "[Ela] explicou para a gente como seria, que cada um teria que convidar cinco pessoas, e se você não conseguisse ter cinco pessoas, você teria que dar sua vaga", afirmou Kesia Cunha.

Após uma conversa com os donos do salão, eles descobriram que o valor não foi pago. "Fomos pro salão, estavam os dois donos lá, sentamos para conversar. Mostraram a conversa, mostraram o áudio, mostraram tudo. E ela falou que pagou, que pagou. Depois que mostraram toda a verdade, ela falou: ‘Eu perdi. Saquei R$ 19 mil e perdi’. Como é que perde R$ 19 mil? É um bolo de dinheiro", relatou Karen Menezes.