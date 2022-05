Homem é preso após invadir streaming da ex e mudar nomes de perfis: 'mentirosa'

Um homem de 26 anos foi preso pelo crime de perseguição contra a ex-companheira, de 24, no município de Trindade, em Goiás. A Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) da Cidade deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido contra o suspeito na última segunda-feira (2).

De acordo com informações da Deam, no inquérito instaurado para a apuração do crime, foi averiguado que o homem mandava diversas mensagens com injúrias para a vítima. Além disso, ele ainda tentava contato frequente com as testemunhas, ameaçando-as, alegando que elas iriam pagar caro por ajudar a vítima.

Ainda segundo a Polícia, após ser bloqueado no WhatsApp, o investigado entrou no serviço de streaming da vítima e mudou o nome dos perfis que ela possuía, para frases como: “eu sei bem enganar um pessoa” e “eu sou mentirosa”.

O suspeito ainda ameaçava a vítima dizendo que “era para ela rezar para que ele nunca cruzasse com ela e o novo companheiro, pois ninguém poderia impedi-lo a fazer o que ele já estava decidido a fazer”.

Iniciadas as investigações, a Polícia Civil determinou a prisão preventiva do investigado junto ao Poder Judiciário. Após diligências, ele foi localizado e preso.