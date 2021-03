Homem com Covid-19 é preso no Rio Grande do Sul após "contaminar" carros

A Polícia do Rio Grande do Sul prendeu um homem que, infectado pela Covid-19, foi flagrado contaminando carros em dois municípios do Estado. Ele foi encontrado após denúncias de moradores.

Inicialmente, ele foi visto passando a mão nas maçanetas de veículos estacionados em via pública na cidade de Planalto. Após ser levado a um centro de saúde, um teste confirmou que o homem, que não teve a identidada revelada, estava com coronavírus.

A Polícia Civil registrou ocorrência e o levou para casa, para cumprir isolamento social. Mas o homem repetiu o ato na cidade de Iraí, distante 33 km de Planalto. Desta vez, ele foi isolado em um hospital.

As autoridades ainda não sabem a intenção por trás do ato e nem se o homem sofre de problemas mentais. O prefeito de Planalto, Cristiano Gnoatto, apenas disse que o ele passa por problemas familiares. Todos os locais por onde ele passou foram desinfectados.