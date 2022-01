Ganhador do Grammy, Delino Marçal lamenta assassinato da mãe: 'meu choro é de saudade'

O cantor gospel e ganhador do Grammy Latino Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa de 2019, Delino Marçal, de 35 anos, lamentou o assassinato da mãe, a pastora Odete Rosalina Machado da Costa, 79 anos. A idosa foi morta com golpes de uma barra de ferro nesta sexta-feira (14) em Goiânia, Goiás. As informações são do jornal Metrópoles.

O corpo dela está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus do Residencial Rio Verde, na capital goiana, onde também acontece o culto fúnebre na manhã de sábado (15). O sepultamento está previsto para as 10h no Cemitério Jardim das Palmeiras.

Em uma publicação nas redes sociais, Delino disse que a mãe partiu de uma forma que não deseja a ninguém. "Tá doendo muito, mas eu sei que o céu está celebrando a sua chegada!", afirmou.

Delino Marçal cantor gospel “Em cada canto desse Brasil contei sua história de amor por Jesus. Te dei flores em vida, fiz tudo para ver seu sorriso lindo, meu choro é de saudade.”

Assassinato violento

A pastora Odete foi morta, na manhã desta sexta-feira, com golpes de uma barra de ferro em frente a igreja evangélica onde ela pastoreava, em Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de cometer a agressão foi preso.

Conforme a investigação da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), o homem de 22 anos foi identificado como Matheus Macaubas Lima Santos. Ele teria invadido o local e acertado a vítima com três golpes na cabeça. Segundo a publicação, após o homicídio, o jovem, que estava nu e supostamente em um episódio de surto, saiu correndo.

O delegado André Veloso revelou que o suspeito tentou matar a esposa e a enteada horas antes do crime.

Dependência química e surtos

Conforme os parentes de Matheus Macaubas, o jovem era dependente químico de chack há dois meses. Nesse período, chegou ter um surto em que andou cerca de 20 quilômetros apenas de cueca.

Ele chegou a ser internado em uma clínica por um mês após o episódio, mas na madrugada de sexta-feira voltou a ter um novo surto, quando tentou assassinar a esposa e a enteada.

Conforme o jornal, policiais civis estão fazendo entrevistas e procurando por câmeras de monitoramento para saber qual foi o caminho que o suspeito fez entre a tentativa de homicídio da companheira e o assassinato da pastora.



