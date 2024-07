Fisiculturista André Cavalcanti morre aos 34 anos

O fisiculturista brasileiro André Cavalcanti, de 34 anos, morreu após sofrer um grave acidente de moto na madrugada do último sábado (6). A Federação Internacional de Fitness e Musculação do Paraná (International Federation of Fitness and Bodybuilding do Paraná) foi responsável por divulgar o falecimento do atleta, lamentando a morte dele.

Legenda: O perfil da International Federation of Fitness and Bodybuilding do Paraná lamentou a morte Foto: Reprodução/Instagram

A publicação foi feita em conjunto com o presidente da instituição, Keli Lima. "É com grande pesar que comunicamos que o nosso atleta Pro Support André Cavalcanti faleceu essa madrugada", escreveu.

"Se foi uma vida tão jovem, cheia de planos. Pedimos a Deus que conforte sua família com a notícia dessa tragédia". Keli Lima Presidente da Federação Internacional de Fitness e Musculação do Paraná

"André era um grande atleta, amigo, parceiro e será sempre lembrado como a pessoa honesta e dedicada que foi. Tivemos uma grande perda aqui na terra, mas o céu ganha um presente. Confiantes na eternidade e na misericórdia de Deus, rezemos por ele um Pai Nosso", acrescentou a publicação.